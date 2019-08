報道指特朗普有意買入丹麥屬地格陵蘭

【i-CABLE】

特朗普總統據報有意購買丹麥屬地格陵蘭,相信是對當地天然資源,以及地緣戰略價值感興趣,格陵蘭外長表明無意出售。

位處北美洲的格陵蘭為全球第一大島,面積達220萬平方公里,該丹麥自治區天然資源豐厚,座落大西洋與北冰洋之間,地理位置優越,成為中俄染指的對象,甚至傳出美國打算據為己有。

《華爾街日報》報道,特朗普私下多次向幕僚表示有意購買格陵蘭,指示顧問團隊研究可行性。

報道引述知情人士,特朗普去年春天首次拋出構思,指有人向他提及,丹麥無法負擔每年對格陵蘭近6億美元援助,建議他考慮買島。

該消息人士認為,特朗普除了覬覦當地資源,或想效法前總統艾森豪威爾任內將阿拉斯加由領地升格為州,留下功績。

白宮內部據報對總統的提議意見不一,也不清楚他有多認真,只能等候進一步指示。

美國過往兩次提出買入格陵蘭不果,二戰後於格陵蘭北部設立空軍基地,配備了彈道導彈預警雷達。

華府多年來一直警惕中俄,進佔格陵蘭、涉獵北極圈,去年游說丹麥,勿接受中國資助興建島上機場。

特朗普下月將到訪丹麥,報道指訪問與格陵蘭議題無關,即使他決定收購,計劃是否合法,如何爭取支持、錢從何來等亦構成疑問。

