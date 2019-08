特朗普指股市震盪與媒體有關 圖阻礙他連任

【KTSF 蔡璐陽報導】

華爾街股市週三出現今年以來最大的跌幅,大跌800點,並且美國債市”倒掛”情況嚴重,而特朗普總統針對近日來的股市震盪表示,是媒體試圖破壞經濟。

由於近期經濟態勢的不穩定,白宮內部對特朗普能否順利連任感到恐慌。

特朗普說:”經濟情況是前所未有的好,只是過去兩天比較不好。”

在華爾街股市經歷過週三的大幅下跌之後,特朗普試圖平息眾怒,發推文表示美國的經濟是這世界上最強有力的。

道瓊斯指數週三大跌800點,部分原因是許多投資者認為美中貿易戰,即將導致經濟衰退。

但是特朗普週四卻發推文表示,是媒體的報導改變了投資者的心態,認為媒體竭盡所能來破壞經濟,而媒體這麼做的理由是可以妨礙他再次當選總統。

CNN援引內部人士消息稱,特朗普正在密切關注股市的變動,這也是為何他會在這個星期宣布推遲對部分中國進口貨品加徵關稅。

內部消息人士還透露,特朗普對於美中貿易談判一直沒有進展感到沮喪,他本以為在幾個月前雙方就能達成協議。

特朗普說:”這問題在我上任前早該解決,現在卻是我與它糾纏。”

雖然特朗普幾次聲明,發起貿易戰是為了農民的利益,但是CNN採訪到的一些農民表示,特朗普的行為是自作自受。

明尼蘇達州農民Gary Wertish說:”他的話和推文並不能為農民買單,也沒解決我們要面對的問題。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。