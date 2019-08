舊金山無家可歸者公寓外襲擊女住客 被捕後翌日獲釋

【KTSF 吳宇斌報導】

上週日凌晨舊金山Embarcadero發生的襲擊案,在一棟公寓大樓大堂前襲擊一名女住戶而被警方拘捕的無家可歸男子已經被釋放,受害人獲悉後感到震驚。

Paneez Kosarian說:”我很害怕、恐懼,我不明白還要怎麼樣才能讓市府和法官去明白,這個男人對我們社會、社區是危險的。”

25歲疑犯Austin Vincent案發當日就被捕,舊金山地檢處週二落案起訴他非法拘禁和企圖搶劫兩項重罪,和另外兩項輕罪。

疑犯否認所有控罪,法庭在週三早上釋放他,並下達禁制令,禁止疑犯靠近該公寓大樓100呎的範圍,但沒有對其使用電子監視。

地檢處其後發聲明,表示法庭在當局反對下釋放被告,這決定和公共安全評估的釋放建議相反。

本地五號台報道,受害人的男朋友引述,檢察官指法官表示,疑犯沒有構成威脅,因為他吸了毒,神智不清。

她週三晚在Twitter上和州長紐森對話,附上遇襲片段,懇請他拯救舊金山,而疑犯將會在下個月再次出庭。

