【KTSF 郭柟報導】

舊金山灣景區開設了一個全新的美食餐車攤檔,希望振興該區經濟。

從週四開始,3街4101號的空地將會開放給灣景區餐廳的餐車來擺檔,名為Bayview Bistro。

開幕日的兩間餐車,包括Soul Bowl’z的南部菜式,以及Big H燒烤美食,他們都是灣景區的餐廳,得到市府的批准。

Bayview Bistro這個計劃由舊金山水利局和經濟及勞工部門,與灣景區居民和公司合作,鼓勵振興該區經濟。

Bayview Bistro的開放時間是逢星期三至五早上11時至下午2時,以及每個月最後一個星期五的晚上5至8時。

