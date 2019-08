綠卡新規定現寒蟬效應 舊金山市府強調絕不和聯邦政府合作（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有關領取福利的人士申請綠卡有可能被拒的新規定,近日在移民社區引發關注,舊金山社會服務部官員表示,儘管受影響的人數並不多,卻已經出現寒蟬效應,市府強調不會和聯邦政府合作,提供移民身分資料。

舊金山已經就聯邦政府關於公共負擔的新規定提出法律訴訟,試圖要阻止其實施,主管社會福利業務的舊金山社會服務部,更是高聲抨擊特朗普政府打擊移民社區,特別是工薪家庭。

舊金山社會服務部行政主任Trent Rhorer說:”這是特朗普又一次攻擊全國移民社區,很多受新規定影響者是勞工,並有繳稅。”

預計在10月15日實施的新規定,針對的是綠卡申請者,以及要入境美國的人士。

社會福利官員稱,新規定影響的範圍很有限,以舊金山市領取福利的人來說,只有200人左右,但受到寒蟬效應的影響,很多人擔心會影響到移民身分,而不敢去領福利。

Rhorer說:”當公共負擔規定一年前最先公布時,我們的確看到在糧食券計畫,移民家庭有減少近25%,這只是因為害怕,跟新規定根本無關,而是人們害怕所致。”

舊金山社會服務部HSA主掌關於舊金山CalFresh糧食券、醫療保險、職業訓練、托兒服務等福利服務,提供低收入和殘疾人士等弱勢族群生活的基本保障,他們建議擔心的民眾,可以詢問有關機構,確定不會受影響的人應該繼續受惠。

官員強調市府絕不會和聯邦政府分享福利申請人的移民資訊。

Rhorer說:”我們唯一會問移民身分的,就是需要以此決定是否合資格,重要的是要知道我們不會與ICE或聯邦政府分享資訊,這些資訊只會被保存在我們的資料系統。:

想知道更多詳情,可以直接向各地政府的社會服務單位詢問,也可以撥打免費的法律諮詢熱線,電話:(800) 551-5554。

