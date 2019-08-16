綠卡新規定現寒蟬效應 舊金山市府強調絕不和聯邦政府合作（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

有關領取福利的人士申請綠卡有可能被拒的新規定，近日在移民社區引發關注，舊金山社會服務部官員表示，儘管受影響的人數並不多，卻已經出現寒蟬效應，市府強調不會和聯邦政府合作，提供移民身分資料。

舊金山已經就聯邦政府關於公共負擔的新規定提出法律訴訟，試圖要阻止其實施，主管社會福利業務的舊金山社會服務部，更是高聲抨擊特朗普政府打擊移民社區，特別是工薪家庭。

舊金山社會服務部行政主任Trent Rhorer說：”這是特朗普又一次攻擊全國移民社區，很多受新規定影響者是勞工，並有繳稅。”

預計在10月15日實施的新規定，針對的是綠卡申請者，以及要入境美國的人士。

社會福利官員稱，新規定影響的範圍很有限，以舊金山市領取福利的人來說，只有200人左右，但受到寒蟬效應的影響，很多人擔心會影響到移民身分，而不敢去領福利。

Rhorer說：”當公共負擔規定一年前最先公布時，我們的確看到在糧食券計畫，移民家庭有減少近25%，這只是因為害怕，跟新規定根本無關，而是人們害怕所致。”

舊金山社會服務部HSA主掌關於舊金山CalFresh糧食券、醫療保險、職業訓練、托兒服務等福利服務，提供低收入和殘疾人士等弱勢族群生活的基本保障，他們建議擔心的民眾，可以詢問有關機構，確定不會受影響的人應該繼續受惠。

官員強調市府絕不會和聯邦政府分享福利申請人的移民資訊。

Rhorer說：”我們唯一會問移民身分的，就是需要以此決定是否合資格，重要的是要知道我們不會與ICE或聯邦政府分享資訊，這些資訊只會被保存在我們的資料系統。:

想知道更多詳情，可以直接向各地政府的社會服務單位詢問，也可以撥打免費的法律諮詢熱線，電話：(800) 551-5554。

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