北韓再次發射兩枚短程飛行物 揚言不再與南韓對話

北韓週五早上再發射短程飛行物,是近4星期以來第6次試射。新一輪試射前,北韓再次批評南韓懷有敵意,揚言不會再對話。

北韓在光復節翌日早上8時過後,發射兩枚飛行物。

南韓聯合參謀本部稱,飛行物從江原道通川郡,向日本海、即南韓稱的東海一帶發射,最終落入海中,飛行距離約230公里、高度約30公里,比起6日前試射,及首次對外公開的新型短程戰術導彈,飛行距離短近一半。

這次是7月底以來,北韓第6次試射,南韓軍方正監察北韓動向,並保持高度警戒。

南韓總統文在寅召開國家安全會議後,呼籲平壤停止試射,否則將加劇朝鮮半島緊張局勢。

美國亦表示正在注視情況,並與南韓及日本商討對策。

新一輪試射前,北韓再次批評韓美聯合軍演,反映南韓對平壤存在敵意,又說南韓以為軍演完結後,雙方就能重啟對話是妄想,強調跟對方再無話可說,無意再面對面會談,南韓應放棄從朝美對話中佔便宜的愚蠢想法,指責現時雙方陷入僵局,全是南韓的責任。

分析認為,北韓近期連番試射,並多次批評南韓,顯示其對韓美軍演,以及南韓增加軍費的焦慮和不滿,試圖透過加強施壓,迫使對方作出更大讓步。

