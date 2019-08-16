州長紐森到舊金山與居民討論房屋問題（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週四來到舊金山，跟一些居民討論他們面對的各種房屋問題，紐森表示，未來幾星期的首要任務是加強實施租金管制，以及加速審批房屋興建。

紐森來到日落區Scott Key小學，跟舊金山市長布里德（London Breed）和一些居民對話，有一名舊金山消防員表示，很多同袍因為貴租，都不能再居住在舊金山。

消防員Joe Fazio說：”我父母住在舊金山，我在這出生長大，在我的消防學校中，有一半人住在舊金山，但只有4分之1人仍住在這。”

另外，3年前退休的前舊金山縣警Elaine Redus表示，多得市府資助計劃才可留在舊金山，不過她的家人就沒有那麼幸運。

Redus說：”我家人在這長大，但很多親戚都搬到其他城市。”

紐森表示，會撥款17.5億元，資助地方政府加速審批房屋興建，2000萬元法律援助，幫租客防止被逼遷，10億元幫助無家可歸者等。

不過紐森重申，要解決無家可歸問題，一定要從地方政府入手。

紐森說：”州府不能解決地方上的無家可歸者問題，地方有決定性，一定要在地方層面解決，我的工作只是支持地方政府，以及其問責性。”

最近有報告指出，要在舊金山負擔得起購買一幢房屋，年收入需要有至少34.3萬元。

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