州長紐森到舊金山與居民討論房屋問題（視頻）

加州州長紐森週四來到舊金山,跟一些居民討論他們面對的各種房屋問題,紐森表示,未來幾星期的首要任務是加強實施租金管制,以及加速審批房屋興建。

紐森來到日落區Scott Key小學,跟舊金山市長布里德(London Breed)和一些居民對話,有一名舊金山消防員表示,很多同袍因為貴租,都不能再居住在舊金山。

消防員Joe Fazio說:”我父母住在舊金山,我在這出生長大,在我的消防學校中,有一半人住在舊金山,但只有4分之1人仍住在這。”

另外,3年前退休的前舊金山縣警Elaine Redus表示,多得市府資助計劃才可留在舊金山,不過她的家人就沒有那麼幸運。

Redus說:”我家人在這長大,但很多親戚都搬到其他城市。”

紐森表示,會撥款17.5億元,資助地方政府加速審批房屋興建,2000萬元法律援助,幫租客防止被逼遷,10億元幫助無家可歸者等。

不過紐森重申,要解決無家可歸問題,一定要從地方政府入手。

紐森說:”州府不能解決地方上的無家可歸者問題,地方有決定性,一定要在地方層面解決,我的工作只是支持地方政府,以及其問責性。”

最近有報告指出,要在舊金山負擔得起購買一幢房屋,年收入需要有至少34.3萬元。

