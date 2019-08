【KTSF】

灣區天氣繼續炎熱,部分地區更連續第二日錄得破紀錄的高溫,暫時不知道這個月會否成為有史以來最熱的8月,不過科學家表示,今年7月就肯定是有記錄以來地球最熱的一個月。

根據國家和大氣管理局,今年全球7月的平均氣溫是華氏62.13度,比20世紀的平均氣溫高1.71度,也打破在2016年7月的記錄,是自從1880年有記錄以來地球最熱的一個月。

上月最熱的10天中,有9天都錄得自從2005年以來的最高氣溫。

至於今年至今,2019年已經和2017年一樣,是有記錄以來第二最熱的一年,幾乎肯定2019年將會成為有記錄以來最熱5年的其中之一。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。