舊金山Julius Kahn遊樂場改名候選名單出爐（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山Presidio園區內的Julius Kahn遊樂場,是為紀念前舊金山國會議員Julius Kahn而命名,但Kahn也是排華法案的倡導者,市參議會主席余鼎昂於去年在市參議會提出更名動議,目前後選名單已經出爐。

Julius Kahn遊樂場是一個擁有籃球場、網球場及兒童遊樂場等多功能戶外康樂設施。

Kahn是共和黨人,1899年至1924年代表加州擔任國會眾議員超過20年,1902年,Kahn提出將原本只有十年限期的排華法案改成永久性,最終獲國會通過,直到1943年才被廢除。

Kahn也曾經在一本書上寫道:”在道德上來說,華人是地球上最低端的人”。

舊金山市參議會主席余鼎昂去年提出改名動議,並獲得市參事李麗嫦、康樂及公園管理局委員劉偉康,以及華裔社區領袖的支持。

支持改名的人士表示,Kahn當年的動議令很多華人活在恐懼中,不敢置業及創業,也不敢發表意見。

舊金山亞裔目前佔全市總人口的3分之1,而Kahn的歧視行為扺觸了舊金山多元文化的價值觀,因此他沒有資格在舊金山留名,散播錯誤訊息。

Presidio Heights社區協會日前將徵集的新名字,縮窄至獲最多票選的兩個,分別是Presidio Wall遊樂場,以及West Pacific遊樂場,協會的兩千名會員將對這兩個名字做最後投票,然後再呈交給市府康樂及公園管理局委員會投票決定。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。