以色列禁止兩名民主黨籍美國新晉國會女眾議員入境,因為她們曾經呼籲國際社會抵制以色列。

Rashida Tlaib和奧瑪爾在國會猛烈批評以色列對巴勒斯坦政策。

Tlaib說:”我祖母現時在約旦河西岸,沒有平等,不能自由旅遊。”

這兩名女眾議員原定週五晚抵達以色列,下星期將與以巴雙方的人權活躍份子見面,但以色列政府官員拒絕她們到訪,也沒有解釋原因。

消息指,因為她們支持一個鼓吹扺制與制裁以色列的運動,以色列依法可以拒絕她們入境。

在美國最有影響力的猶太教改革組織最高領導人Rick Jacobs發聲明批評以色列這個做法,簡直是錯誤。

