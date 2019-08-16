香港有學生組織發起罷課促港府回應訴求（視頻）

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香港有學生組織發起9月2日開學日罷課，計劃中學生每周罷課一天，進行無限期罷課，爭取香港政府要回應反修例的五大訴求，教育局表明反對罷課，認為學校不應受到政治干擾。

6月反修例示威至今，都有不少學生參與，暑假即將完結 ，有學生組織發起罷課，要求政府回應民間的五大訴求。

中學生反修例關注組及香港眾志等組織，成立中學生罷課籌備平台，上星期以網上問卷，收集超過350間中學近2萬名學生意見，以高中學生為主。

調查指近九成受訪學生支持罷課，超過四成人願意無限期罷課，另外最多學生選擇參與校內集會，及分區公眾集會。

平台計劃9月2日，開展中學生逢星期一罷課，亦會安排集會，如果學生被秋後算帳會如何？

他們會定期收集學生意見，不排除增加罷課天數，教育局局長楊潤雄近日亦與教育業界人士會面，在社交網站表示，學校不應受到政治干擾，他表明局方反對罷課，認為會影響學校運作，及剝奪學生的學習機會，希望大家一同以積極正面態度迎接新學年。

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