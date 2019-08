香港有學生組織發起罷課促港府回應訴求（視頻）

【i-CABLE】

香港有學生組織發起9月2日開學日罷課,計劃中學生每周罷課一天,進行無限期罷課,爭取香港政府要回應反修例的五大訴求,教育局表明反對罷課,認為學校不應受到政治干擾。

6月反修例示威至今,都有不少學生參與,暑假即將完結 ,有學生組織發起罷課,要求政府回應民間的五大訴求。

中學生反修例關注組及香港眾志等組織,成立中學生罷課籌備平台,上星期以網上問卷,收集超過350間中學近2萬名學生意見,以高中學生為主。

調查指近九成受訪學生支持罷課,超過四成人願意無限期罷課,另外最多學生選擇參與校內集會,及分區公眾集會。

平台計劃9月2日,開展中學生逢星期一罷課,亦會安排集會,如果學生被秋後算帳會如何?

他們會定期收集學生意見,不排除增加罷課天數,教育局局長楊潤雄近日亦與教育業界人士會面,在社交網站表示,學校不應受到政治干擾,他表明局方反對罷課,認為會影響學校運作,及剝奪學生的學習機會,希望大家一同以積極正面態度迎接新學年。

