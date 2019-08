【i-CABLE】

守護香港大聯盟發起週六在金鐘添馬公園,舉行”反暴力、救香港”集會,全國人大常委譚耀宗指,要拒絕”攬炒”、救香港。

守護香港大聯盟表示,週六的集會有七大訴求,包括停止非法遊行、堵路、停止不合作運動等等,最重要是反對暴力。

他們指近期示威衝突,暴力升級,本身是醫生的全國政協委員高永文主動提及這名女子。被追問所講的彈珠,是指示威者用丫叉射的彈珠,還是警察布袋彈內的彈珠。

曾經講過反對獨立調查委員會,高永文指,當時是指反對針對警察的調查委員會,他認為如果要做,應該是開放性、全方位地調查。

全國政協常委唐英年就指,願意牽頭主持對話平台,讓特首林鄭月娥與示威者或一般市民對話,但對話要沒前設,歡迎所有人參與。

