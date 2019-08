FDA建議煙包印病變照片 讓煙民清楚吸煙風險（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)週四建議,在香煙煙包換上吸煙可能導致的健康狀況的病變照片作為健康警告,希望可以藉此讓煙民戒煙。

根據新建議,香煙生產商要在煙包和廣告上放上吸煙危害健康的警告和彩色照片,這些警告要佔煙包前後面至少一半。

FDA建議的13個警告標籤,主要是一些較鮮為人知、與吸煙有關的健康風險,包括頸癌、膀胱癌、白內障甚至陽痿等。

目前全球有至少120個國家有在煙包上展示吸煙有害健康的圖片,有研究顯示此舉可令人更清楚知道吸煙的風險,並鼓勵吸煙人士戒煙。

美國的煙包警告標籤,自從1984年以來都沒有更新,FDA在2011年曾嘗試在煙包上加上可能令人不安圖片的警告標籤,但煙草商告上法庭,指警告違反憲法第一修正案,並獲勝訴,預計這次煙草商也會提出訴訟。

