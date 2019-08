疑獄中自殺富商頸骨斷裂 案件添可疑

【KTSF 江良慧報導】

被控兒童色情走私罪的富商Jeffrey Epstein,週末時在紐約監獄疑似自殺身亡,驗屍報告發現他頸骨斷裂,令他的死更加可疑。

Epstein在監房暴斃,最初以為他是吊頸自殺,FBI和聯邦司法部已經分別就他被扣留期間死亡展開調查。

紐約市法醫目前也未就他的死因下定論,不過華盛頓郵報和NBC新聞都引述消息,指驗屍報告顯示,Epstein頸部的舌骨斷裂,NBC的醫學專家就指,舌骨斷裂可以是被勒頸或者吊頸造成,不過較多情況是勒頸造成。

66歲的Epstein被控多項兒童色情走私罪,面臨最高刑罰45年監禁。

他出事時負責看守他的兩名警衛睡著覺,消息指兩名警衛也有幾個小時沒有檢查Esptein及同一監倉的人,事件傳出了陰謀論,尤其是Esptein生前有很多名人朋友,包括特朗普總統和前總統克林頓。

