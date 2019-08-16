疑獄中自殺富商頸骨斷裂 案件添可疑

【KTSF 江良慧報導】

被控兒童色情走私罪的富商Jeffrey Epstein，週末時在紐約監獄疑似自殺身亡，驗屍報告發現他頸骨斷裂，令他的死更加可疑。

Epstein在監房暴斃，最初以為他是吊頸自殺，FBI和聯邦司法部已經分別就他被扣留期間死亡展開調查。

紐約市法醫目前也未就他的死因下定論，不過華盛頓郵報和NBC新聞都引述消息，指驗屍報告顯示，Epstein頸部的舌骨斷裂，NBC的醫學專家就指，舌骨斷裂可以是被勒頸或者吊頸造成，不過較多情況是勒頸造成。

66歲的Epstein被控多項兒童色情走私罪，面臨最高刑罰45年監禁。

他出事時負責看守他的兩名警衛睡著覺，消息指兩名警衛也有幾個小時沒有檢查Esptein及同一監倉的人，事件傳出了陰謀論，尤其是Esptein生前有很多名人朋友，包括特朗普總統和前總統克林頓。

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