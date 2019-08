美媒引述香港高級警員指警方尚未總動員應付示威

【i-CABLE】

美國有線新聞網絡(CNN)引述香港高級警務人員指,香港情況受控,警隊尚未總動員,仍有力量應付持續的示威衝突,又指從未準備過,會有內地武警派駐香港的情況。

CNN報道有高級警務人員在灣仔警察總部,會見一批記者作背景簡報,但只能匿名引述,回應警方是否對示威者使用過度武力,其中一人表示,”若他們不用暴力、我們不會用武力”,一名指揮官就指”如果他們帶齊裝備、又有磚頭,就是暴徒”。

他們又為警員喬裝示威者拉人辯護,指打擊販毒及黑幫都會用這手法。

但與CNN見面的警方人士指,情況未失控,警隊還未”總動員”,只是調派了一部份警力應付野貓式示威,強調有能力繼續下去,但他們亦承認連月衝突,已令警隊身心俱疲、聲譽受損。

接連有傳媒拍攝到大批內地武警車輛停泊在一河之隔的深圳,CNN引述香港高級警務人員指,從未與內地保安部隊一起訓練,甚至從來沒準備過有內地武警派駐香港的情況,強調香港警察有很多策略對付示威者,多於一名高級警隊人士指未有證據顯示,這場運動背後有外國政府出錢支持。

報道最後引述受訪者指,看不到街頭衝突何時平息,政治問題需要政治解決。

警察公共關係科回應指對會面不知情,亦不是經他們安排。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。