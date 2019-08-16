美媒引述香港高級警員指警方尚未總動員應付示威

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美國有線新聞網絡（CNN）引述香港高級警務人員指，香港情況受控，警隊尚未總動員，仍有力量應付持續的示威衝突，又指從未準備過，會有內地武警派駐香港的情況。

CNN報道有高級警務人員在灣仔警察總部，會見一批記者作背景簡報，但只能匿名引述，回應警方是否對示威者使用過度武力，其中一人表示，”若他們不用暴力、我們不會用武力”，一名指揮官就指”如果他們帶齊裝備、又有磚頭，就是暴徒”。

他們又為警員喬裝示威者拉人辯護，指打擊販毒及黑幫都會用這手法。

但與CNN見面的警方人士指，情況未失控，警隊還未”總動員”，只是調派了一部份警力應付野貓式示威，強調有能力繼續下去，但他們亦承認連月衝突，已令警隊身心俱疲、聲譽受損。

接連有傳媒拍攝到大批內地武警車輛停泊在一河之隔的深圳，CNN引述香港高級警務人員指，從未與內地保安部隊一起訓練，甚至從來沒準備過有內地武警派駐香港的情況，強調香港警察有很多策略對付示威者，多於一名高級警隊人士指未有證據顯示，這場運動背後有外國政府出錢支持。

報道最後引述受訪者指，看不到街頭衝突何時平息，政治問題需要政治解決。

警察公共關係科回應指對會面不知情，亦不是經他們安排。

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