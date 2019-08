【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)取得170萬的聯邦撥款,將用來資助警察在捷運設施上的巡邏。

捷運當局表示,撥款來自聯邦緊急管理部門(FEMA),為最繁忙的捷運站提供巡邏。

捷運當局在今年的預算中增加了19個警員的職位。

當局也補充,一個特別巡邏小組在今年逮捕了55人,他們涉及的犯罪包括盜竊手機、違反禁止令、酗酒、嗜毒等。

當局今年至今聘請了37名新警員,比去年多13位。

除此之外,為了增加乘客的滿意程度,捷運當局將在未來6個月内聘請多15名清潔工人,其中的工作包括噴洗和洗刷月台和台階等公用地方。

有興趣申請工作的民衆,可以到捷運當局網站查詢,網址是www.bart.gov/jobs。

