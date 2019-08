柏克萊加大學生守護”連儂牆” 望反對人士和平發表意見（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

自從柏克萊加大校園幾星期前有人發起”連儂牆”活動,就最近在香港發生的反修例和警民衝突事件聲援示威者之後,就惹來跟反對者的一些紛爭,有人撕掉牆上的告示貼,另外就有人阻止,支持和反對聲音現在共存在連儂牆上。

李杰容(Max Adler)是柏克萊加大學生,課餘時間會來到Sather Gate這個連儂牆,張貼支持反修例的告示貼和海報,他表示,最近見有人來撕紙,於是週三從上午起駐守在這阻止。

李杰容說:”有很多人想來撕紙,兩邊都有,支持香港的,和支持中國的,不過很多都是支持中國的,而且撕的時候好像很憤怒,我見他們面目猙獰。”

他表示,一度見到有位同學撕爛牆上一些告示貼,於是斥責該位同學,該位同學最後貼回原來的告示,不過在上面就補上一張寫上自己立場的告示貼。

李杰容亦都提供照片,可見週二和週三連儂牆面貌幾乎完全不同,他指有人撕掉告示貼,但好快又有人重新上貼上新的。

週三下午的連儂牆就非常和平,吸引不少學生停低拍照,或者與其他人討論事件。

反對香港示威者的學生都找到新的方法發聲,就是將他們的聲音化成告示貼,貼在連儂牆上,在一邊可以見告示貼,譴責特首林鄭月娥和警察濫暴,另一邊可以見到海報譴責示威者,共存在同一個連儂牆上,李杰容表示這樣可以接受。

李杰容說:”我覺得所有人都有言論自由,集會自由,我不管你是否同意我,我只在乎你能否表達聲音。”

