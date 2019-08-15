柏克萊加大學生守護”連儂牆” 望反對人士和平發表意見（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

自從柏克萊加大校園幾星期前有人發起”連儂牆”活動，就最近在香港發生的反修例和警民衝突事件聲援示威者之後，就惹來跟反對者的一些紛爭，有人撕掉牆上的告示貼，另外就有人阻止，支持和反對聲音現在共存在連儂牆上。

李杰容（Max Adler）是柏克萊加大學生，課餘時間會來到Sather Gate這個連儂牆，張貼支持反修例的告示貼和海報，他表示，最近見有人來撕紙，於是週三從上午起駐守在這阻止。

李杰容說：”有很多人想來撕紙，兩邊都有，支持香港的，和支持中國的，不過很多都是支持中國的，而且撕的時候好像很憤怒，我見他們面目猙獰。”

他表示，一度見到有位同學撕爛牆上一些告示貼，於是斥責該位同學，該位同學最後貼回原來的告示，不過在上面就補上一張寫上自己立場的告示貼。

李杰容亦都提供照片，可見週二和週三連儂牆面貌幾乎完全不同，他指有人撕掉告示貼，但好快又有人重新上貼上新的。

週三下午的連儂牆就非常和平，吸引不少學生停低拍照，或者與其他人討論事件。

反對香港示威者的學生都找到新的方法發聲，就是將他們的聲音化成告示貼，貼在連儂牆上，在一邊可以見告示貼，譴責特首林鄭月娥和警察濫暴，另一邊可以見到海報譴責示威者，共存在同一個連儂牆上，李杰容表示這樣可以接受。

李杰容說：”我覺得所有人都有言論自由，集會自由，我不管你是否同意我，我只在乎你能否表達聲音。”

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