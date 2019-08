特朗普指中國應人道地對待香港 讚習近平是偉大領袖

【i-CABLE】

特朗普總統表示,明白中國想與美國達成貿易協議,但認為中方要先人道地處理好香港問題,又建議與中國國家主席習近平面對面討論,有美國傳媒拍攝到大批內地武警進駐深圳灣體育中心,聲稱是執行臨時任務。

週三晚有穿軍裝的內地武警拿著防暴盾牌,進入深圳灣體育中心,期間,有多輛武警車輛駛入。片段由美國有線新聞網絡拍攝,有武警向記者表示,部隊是剛抵達,負責執行臨時任務。

有美國官員表示,北京政府在香港邊境附近,及較遠位置都部署了數以千計的武警,雖然高調調動,但無迹象顯示武警正向香港推進,似是想威嚇示威者,相信目前局勢還未到北京,不得不派武警到香港的臨界點。

特朗普將香港問題與中美貿易談判掛鈎,指知道中國想與美國達成貿易協議,但認為中方應該要先人道地處理好香港問題。

特朗普形容習近平是偉大的領袖,受人民敬重,懂得處理嚴峻問題。

他絕對不懷疑習近平希望迅速,人道地解決香港問題,亦相信習近平有能力做得到,更建議與習近平面對面討論。

美國國務院亦深切關注,武警調動的報道,敦促北京恪守承諾,容許香港實行高度自治,指香港連串示威,反映港人對高度自治受侵蝕的擔憂,又指香港自治持續受侵蝕,危及香港長久以來在國際事務上的特殊地位。

美國更新對香港的旅遊警示,維持在”需要提高警惕”的第二級別,指香港出現”內亂”。和平的機場集會包括在機場等地方的示威活動,大多數和平,但部份演變成衝突,警示提到警方會採用,包括施放催淚煙等人群控制措施,又指相信示威會持續。

