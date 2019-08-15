特朗普指中國應人道地對待香港 讚習近平是偉大領袖

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特朗普總統表示，明白中國想與美國達成貿易協議，但認為中方要先人道地處理好香港問題，又建議與中國國家主席習近平面對面討論，有美國傳媒拍攝到大批內地武警進駐深圳灣體育中心，聲稱是執行臨時任務。

週三晚有穿軍裝的內地武警拿著防暴盾牌，進入深圳灣體育中心，期間，有多輛武警車輛駛入。片段由美國有線新聞網絡拍攝，有武警向記者表示，部隊是剛抵達，負責執行臨時任務。

有美國官員表示，北京政府在香港邊境附近，及較遠位置都部署了數以千計的武警，雖然高調調動，但無迹象顯示武警正向香港推進，似是想威嚇示威者，相信目前局勢還未到北京，不得不派武警到香港的臨界點。

特朗普將香港問題與中美貿易談判掛鈎，指知道中國想與美國達成貿易協議，但認為中方應該要先人道地處理好香港問題。

特朗普形容習近平是偉大的領袖，受人民敬重，懂得處理嚴峻問題。

他絕對不懷疑習近平希望迅速，人道地解決香港問題，亦相信習近平有能力做得到，更建議與習近平面對面討論。

美國國務院亦深切關注，武警調動的報道，敦促北京恪守承諾，容許香港實行高度自治，指香港連串示威，反映港人對高度自治受侵蝕的擔憂，又指香港自治持續受侵蝕，危及香港長久以來在國際事務上的特殊地位。

美國更新對香港的旅遊警示，維持在”需要提高警惕”的第二級別，指香港出現”內亂”。和平的機場集會包括在機場等地方的示威活動，大多數和平，但部份演變成衝突，警示提到警方會採用，包括施放催淚煙等人群控制措施，又指相信示威會持續。

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