在舊金山購買可負擔房屋應注意哪些事項（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山房屋價格是許多人達不到的天文數字,市府的可負擔房屋計劃也不一定容易申請得到,長期幫助亞裔購買可負擔房屋的美亞輔鄰社,提醒市民應該注意的事項。

舊金山目前的每項公寓發展項目中,有25%必須是可負擔房屋,這意味著一個一般房價近1,000萬的一房單位,可以以數十萬賣出。

在市府的可負擔房屋計劃下,收入必須在一定數額以下,例如中位家庭收入95,000元的60%到120%,許多舊金山人士都符資格,可以買到20多萬到40多萬的一房單位,但是買主必須現在是舊金山居民或是在舊金山工作。

首次購屋,必須是自住,而要是要賣房子的時候,必須按照市府設定的價格賣出,而買主也必須由市府篩選。

除此之外,也還有更多關於錢的條件。

美亞輔鄰社輔導官Nobby Cheng說:”你本身的收入夠不夠,你的信用夠不夠,你的首期夠不夠,少了這幾樣東西,你就買不到房子,買不到的話我們會告訴你,怎樣把路走回,錢怎樣存。”

非牟利機構美亞輔鄰社每個月舉辦首次購物者教育及證書班,教導民衆了解本身的購屋能力和長期資金管理、選擇房子、了解市府的可負擔房屋計劃等。

要申請可負擔房屋,也必須先上完這堂課,獲得證書,和銀行貸款的預先批准,才可通過市府網站登記填表申請。

美亞輔鄰社的聯絡電話是(415) 928-5910,或上網查詢,網址是http://www.asianinc.org。

