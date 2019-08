舊金山3宗轟動全城罪案週三同日提堂（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山3宗一度轟動全城的罪案週三同時提堂,庭審的進度怎樣呢?

一名74歲華裔婆婆,5月初在Crocker Amazon社區晨運時,被人強行拉入屋,性侵長達5小時一案,被控性侵、非法禁錮及虐老等控罪的47歲洪都拉斯裔被告Manuel Amador,週三穿著囚衣短暫現身法庭。

他早前表示不認罪,法官應控辯雙方的要求,定於9月25日舉行預審聆訊。

檢控官在庭外透露,預計74歲的事主屆時會親身出庭作供,雖然旁聽審訊是一種公眾權利,但由於案情的細節非常敏感及私隱,擔心傳媒到場聽審並作出報道後,會對事主造成二次傷害。

控方表示,會就這個問題諮詢事主,如果事主不希望太多人到場,亦請傳媒及公眾人士盡量配合。

有關注案件的熱心人士週三到場聽審,並透露暫時為事主籌得近兩萬元,資助她的生活費及醫藥費。

三藩市上海協會主席李美玲(Hazel Lee)說:”我們亞裔一定當有罪案,大家要一起團結,出來發聲,這才是一個力量,政府才會關注,多破案,對我們社區才有幫助。”

另一方面,89歲的黃奕愛婆婆在訪谷區遇劫及被暴力襲擊一案,發生超過半年,控方週三在庭上加控18歲被告Keonte Gathron一項劫車罪。

控方指,這項控罪與黃婆婆一案無關,但發生的時間接近,又在同一個社區,為了加快審訊進度,就一併處理,Gathron正面臨24項控罪。

舊金山地檢處檢控官高樹年(Ryan Kao)說:”被告現涉及3案,共7個受害人,我們先後收到報告,多個警員同時調查不同案件,我們最後發現原來大家調查的是同一宗案件。”

代表被告的公辯律師在庭上再否認全部控罪,她表示,仍需時間研究案情,還有很多證據未收到,因此未能定下預審聆訊日期。

不過控方就反駁,很多證據已經交給辯方,他們已經準備好開庭,但法官最終批准案件押後至11月6日。

被告代表律師唐加玲(Michelle Tong)說:”他狀態不錯,Gathron的情況良好,他明白法律程序需時,他是好的當事人,很有耐心。”

旁聽市民王運(Wendy Wong)說:”我一直關注婆婆的情況,我覺得這種情況我們必須出來看看,我們的法治是怎樣將犯人繩之於法,而且我都覺得,我們應該出庭,聲援一下長者,因為每一次我見到這種新聞,我由心痛至失望至憤恨。”

至於5月底在Mission區一間民宅被殺害及肢解的74歲華裔男子Benedict Ching一案,案件未有太大進展,法官定於9月24日再提堂。

兩名被告面臨謀殺罪,他們分別是死者的女兒及女婿Stephanie Ching及Douglas Lomas,他們的律師指,包括死者的驗屍報告等在內的資料仍未收到,因此現階段會繼續研究案情。

