舊金山3宗轟動全城罪案週三同日提堂（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山3宗一度轟動全城的罪案週三同時提堂，庭審的進度怎樣呢？

一名74歲華裔婆婆，5月初在Crocker Amazon社區晨運時，被人強行拉入屋，性侵長達5小時一案，被控性侵、非法禁錮及虐老等控罪的47歲洪都拉斯裔被告Manuel Amador，週三穿著囚衣短暫現身法庭。

他早前表示不認罪，法官應控辯雙方的要求，定於9月25日舉行預審聆訊。

檢控官在庭外透露，預計74歲的事主屆時會親身出庭作供，雖然旁聽審訊是一種公眾權利，但由於案情的細節非常敏感及私隱，擔心傳媒到場聽審並作出報道後，會對事主造成二次傷害。

控方表示，會就這個問題諮詢事主，如果事主不希望太多人到場，亦請傳媒及公眾人士盡量配合。

有關注案件的熱心人士週三到場聽審，並透露暫時為事主籌得近兩萬元，資助她的生活費及醫藥費。

三藩市上海協會主席李美玲（Hazel Lee）說：”我們亞裔一定當有罪案，大家要一起團結，出來發聲，這才是一個力量，政府才會關注，多破案，對我們社區才有幫助。”

另一方面，89歲的黃奕愛婆婆在訪谷區遇劫及被暴力襲擊一案，發生超過半年，控方週三在庭上加控18歲被告Keonte Gathron一項劫車罪。

控方指，這項控罪與黃婆婆一案無關，但發生的時間接近，又在同一個社區，為了加快審訊進度，就一併處理，Gathron正面臨24項控罪。

舊金山地檢處檢控官高樹年（Ryan Kao）說：”被告現涉及3案，共7個受害人，我們先後收到報告，多個警員同時調查不同案件，我們最後發現原來大家調查的是同一宗案件。”

代表被告的公辯律師在庭上再否認全部控罪，她表示，仍需時間研究案情，還有很多證據未收到，因此未能定下預審聆訊日期。

不過控方就反駁，很多證據已經交給辯方，他們已經準備好開庭，但法官最終批准案件押後至11月6日。

被告代表律師唐加玲（Michelle Tong）說：”他狀態不錯，Gathron的情況良好，他明白法律程序需時，他是好的當事人，很有耐心。”

旁聽市民王運（Wendy Wong）說：”我一直關注婆婆的情況，我覺得這種情況我們必須出來看看，我們的法治是怎樣將犯人繩之於法，而且我都覺得，我們應該出庭，聲援一下長者，因為每一次我見到這種新聞，我由心痛至失望至憤恨。”

至於5月底在Mission區一間民宅被殺害及肢解的74歲華裔男子Benedict Ching一案，案件未有太大進展，法官定於9月24日再提堂。

兩名被告面臨謀殺罪，他們分別是死者的女兒及女婿Stephanie Ching及Douglas Lomas，他們的律師指，包括死者的驗屍報告等在內的資料仍未收到，因此現階段會繼續研究案情。

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