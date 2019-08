費城6名警員中槍受傷 槍手與警方對歭後被捕（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

東岸費城週三下午有槍手開槍打傷6名警察,並綁架另兩名警察,當地警方包圍嫌犯所在地,並與其持槍對峙7個多小時,最終槍手被警方拘捕。

週三下午東岸時間4點半左右,當地警方持毒品通緝令到一座樓房執法,警方進入屋內試圖逮捕涉案人士,但在廚房內與其中一人交火。

據悉那人手持AK47狙擊槍,警方為躲避子彈,分別從窗戶和大門撤出,在撤退過程中,那人仍然持續開槍,在交火過程中,有6名警察受傷,但沒有生命威脅。

其中一名警員頭部被子彈擦傷,另有兩名警察因為沒有及時從屋內撤出,被匪徒困於屋內。

當雙方開始交火時,有超過50輛警車將匪徒所在地團團圍住。

與此同時,警方逮捕了其中一名匪徒,所有受傷的警員已經被送往醫院救治。

而包圍在屋外的警察與匪徒對峙超過5小時,在過程中談判專家嘗試與嫌犯溝通,但是匪徒拒絕對話。

在9點半之後,兩名被困的警察和3名居民被特種兵救出,當地警局局長表示,特種兵的行動很隱秘,匪徒似乎沒發覺營救行動。

在大約兩小時後,匪徒終於同意和他的律師,還有警局局長通電話,局長表示他們有勸說匪徒投降,並承諾保證其安全,但匪徒目前仍無動於衷,並且也無法確定匪徒是否受傷。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。