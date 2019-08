【KTSF】

南灣聖荷西市週四凌晨發生槍擊案,一名男子中槍身亡,另一人受傷。

警方稱,週四凌晨2時,有兩名男子到Kaiser醫院求醫,他們身上有槍傷,其中一人抵院後傷重不治,另一人沒有生命危險。

警方仍在調查槍擊案的細節和行兇動機。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖荷西警局,電話:(408) 277-5283。

