移民崎嶇之路：移民律師解讀公共負擔新規定（視頻）

特朗普政府宣布修訂綠卡申請當中有關公共負擔的規定,哪些人士不會受新規定影響?又有哪些福利不會被計算呢?很多民眾還是一頭霧水,本集移民崎嶇之路專題,邀請到移民律師就有關公共負擔新規定的法例為您從法律的層面一一解讀。

這份837頁的法律文件,就是這次引發移民社區高度爭議的公共負擔新規定,其中有約800頁的部分,是法律規定當局必須回應公眾所遞交的評論和反對意見。

移民法律資源中心的律師一一解讀這份新法例的條文,其中大家最關注的就是哪些人會受影響。

移民法律資源中心資深律師Erin Quinn說:”公共負擔的規定僅針對目前要申請綠卡的人,或是要入境美國的人,在這個規定之下,更多的福利項目會被考慮。”

過去被視為公共負擔的項目,都是以現金為形式的福利,現在則擴大範圍。

Quinn說:”目前的法律表明,如果你主要依賴現金援助,做為收入來源或是長期照護,你將是公共負擔,新的規定則是設法要改變定義,我們首度會看到的是,包括領取醫療保險計畫,例如聯邦醫療保健,以及營養援助計畫的糧食券,還有住房補貼,基於聯邦住房補貼規定,例如第八段房屋券以及公共房屋,當申請綠卡時都會被計算在內。”

新規定一旦實施,是否意味著只要曾經領過或是正在領取政府福利的人,申請綠卡就一定會被拒絕呢?

Quinn說:”答案是”當然不是”,因為我們當前由國會通過的法律告訴我們,不管政府通過的規定怎麼改,都要考量全面情況和因素,所以光指過去領取福利,不等於自動會否決綠卡。”

律師也強調,絕大多數的移民類別,不會受到新規定。

Quinn說:”所以多數美國永久居民,是不會受新規定影響,另外,庇護人士、難民,特別是青少年移民、受暴婦女VAWA接受者、U簽證持有人、T簽證持有人,所有這些類別以及更多的人,不適用公共負擔測驗。”

值得注意的是,還是有很多的福利計畫不包括在新規定當中,綠卡申請者還是可以領取,例如21歲以下以及懷孕婦女,分娩後60天的聯邦醫療保健,還有新規定中沒有列出的福利,或是學校資助的服務等都不會計算在內。

Quinn說:”學校午餐補貼、免費午餐,任何學校的計畫,通過學校計畫的醫療保健,緊急醫療服務,災難援助,及很多當地提供給社區的計畫。”

律師強調,在法律尚未實施之前,提出的綠卡申請都不會受到影響,也就是法律不溯及既往原則,因此已經在進行中的綠卡申請,完全不用擔心。

至於正在或曾經領取社會福利的人士,如果符合綠卡資格,最佳選擇就是盡快在新規定實施之前提出綠卡申請。

