英國屬地直布羅陀釋放伊朗超級運油輪

英國屬地直布羅陀放行被扣押逾一個月的伊朗超級運油輪,指已收到德黑蘭當局保證不會違反歐盟制裁。伊朗外長扎里夫批評扣押行動是美國政府的海盜行為,企圖竊取伊朗財產。

運油輪”格雷斯一號”被指違反歐盟制裁,運載210萬桶伊朗原油到敘利亞,上月初在英國屬地直布羅陀遭到扣查。

直布羅陀最高法院首席大法官皮卡爾多表示,收到伊朗政府的正式信件,保證不會在敘利亞卸下船上石油後,當局再無理據扣押”格雷斯一號”,週四批准放行運油輪船長及3名船員亦已獲釋。

英國外交部強調,伊朗必須遵守承諾,確保運油輪不會駛向敘利亞,強調不容許伊朗或任何國家違反歐盟對敘利亞的制裁。

“格雷斯一號”據報離開直布羅陀後,將駛向地中海港口,美國司法部早前申請延長運油輪的扣押期,直布羅陀最高法院表示,會分開處理有關申請。

伊朗駐英國大使巴埃迪內賈德表示,美國在最後一刻試圖阻撓”格雷斯一號獲釋,但最終面臨悲慘的失敗結果。

伊朗外長扎里夫批評扣押運油輪是美國政府的海盜行為,試圖濫用法律制度竊取伊朗在公海的財產,外界預料”格雷斯一號獲放行,將作為伊朗釋放英國運油輪,”史丹納帝國號”的交換條件。

