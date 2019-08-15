灣區熱浪仍未結束 週三多市出現破紀錄高溫

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熱浪還未完，灣區週四的氣溫和週三一樣熱，週三有多少城市錄得破紀錄高溫？而週四的氣溫比同期平均水平高出多少？

國家氣象局預測，週四氣溫最高的城市仍然是內陸城市，例如東灣Concord，預計會錄得華氏105度，比同期平均氣溫高出17度。

南灣聖荷西週四預料會有華氏96度，比正常氣溫高14度，雖然沿海城市，例如舊金山的氣溫不算太熱，只有華氏80度左右，但比正常水平高出12度。

灣區週四天氣持續酷熱，氣象局對內陸城市及南灣部分城市發出酷熱天氣警告，至晚上8時，提醒大家高溫有機會導致中暑，盡量避免在最熱的時段進行户外活動，及要多喝水。

而週三在舊金山國際機場，最高錄得華氏86度，破了1995年的紀錄，而南灣聖荷西週四錄得破紀錄華氏98度的高溫，至於北灣Santa Rosa週四錄得華氏101度，成為有紀錄而來最熱的一天。

天氣炎熱，大家都選擇留在室內開冷氣避暑，東灣Danville市週四在下午4點半左右，在用電高峰期停電，超過3,500名用户受影響。

PG&E提醒大家盡量在用電高峰期期間少用電，亦建議大家將冷氣的溫度調至華氏78度或以上，以及關掉不用的電器，避免電力系統不勝負荷，導致停電。

另外，灣區空氣品質管理局將週四定為愛惜空氣日，是今年夏季的第十個。

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