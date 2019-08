灣區熱浪仍未結束 週三多市出現破紀錄高溫

【KTSF】

熱浪還未完,灣區週四的氣溫和週三一樣熱,週三有多少城市錄得破紀錄高溫?而週四的氣溫比同期平均水平高出多少?

國家氣象局預測,週四氣溫最高的城市仍然是內陸城市,例如東灣Concord,預計會錄得華氏105度,比同期平均氣溫高出17度。

南灣聖荷西週四預料會有華氏96度,比正常氣溫高14度,雖然沿海城市,例如舊金山的氣溫不算太熱,只有華氏80度左右,但比正常水平高出12度。

灣區週四天氣持續酷熱,氣象局對內陸城市及南灣部分城市發出酷熱天氣警告,至晚上8時,提醒大家高溫有機會導致中暑,盡量避免在最熱的時段進行户外活動,及要多喝水。

而週三在舊金山國際機場,最高錄得華氏86度,破了1995年的紀錄,而南灣聖荷西週四錄得破紀錄華氏98度的高溫,至於北灣Santa Rosa週四錄得華氏101度,成為有紀錄而來最熱的一天。

天氣炎熱,大家都選擇留在室內開冷氣避暑,東灣Danville市週四在下午4點半左右,在用電高峰期停電,超過3,500名用户受影響。

PG&E提醒大家盡量在用電高峰期期間少用電,亦建議大家將冷氣的溫度調至華氏78度或以上,以及關掉不用的電器,避免電力系統不勝負荷,導致停電。

另外,灣區空氣品質管理局將週四定為愛惜空氣日,是今年夏季的第十個。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。