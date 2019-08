佔中發起人戴耀廷獲准保釋等候上訴（視頻）

【i-CABLE】

佔中發起人戴耀廷獲准保釋等候上訴,他指過去兩個多月,很多香港人無私守護香港核心價值,相信香港的”黃金時代”即將到來,但問到近期示威中的暴力,他指資訊有限、不評論。

服刑接近4個月的戴耀廷暫時重獲自由,多名民主黨成員來迎接,他與太太擁抱,他指過去兩個多月,身在石壁監獄高牆之內,仍感受到香港人所經歷的,近期示威活動暴力升級,還算不算是他當初鼓吹的,愛與和平、公民抗命?

戴耀廷4月被裁定串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾,兩項罪名成立,判監16個月,他就定罪及刑期提出上訴,由港大法律學院教授名譽資深大律師陳文敏代表向法庭申請保釋,律政司一方,就由刑事檢控專員梁卓然代表,上訴庭批准戴耀廷保釋,條件是10萬港元保釋金,在報稱地址居住,要交出旅遊證件,沒有法庭批准、不得離開香港。

上訴庭副庭長麥機智指案件被告人數多,上訴時期長,又涉及很多文件,難於今年內處理,審訊將於明年2月24日至26日進行。

