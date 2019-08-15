佔中發起人戴耀廷獲准保釋等候上訴（視頻）

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佔中發起人戴耀廷獲准保釋等候上訴，他指過去兩個多月，很多香港人無私守護香港核心價值，相信香港的”黃金時代”即將到來，但問到近期示威中的暴力，他指資訊有限、不評論。

服刑接近4個月的戴耀廷暫時重獲自由，多名民主黨成員來迎接，他與太太擁抱，他指過去兩個多月，身在石壁監獄高牆之內，仍感受到香港人所經歷的，近期示威活動暴力升級，還算不算是他當初鼓吹的，愛與和平、公民抗命？

戴耀廷4月被裁定串謀犯公眾妨擾及煽惑他人犯公眾妨擾，兩項罪名成立，判監16個月，他就定罪及刑期提出上訴，由港大法律學院教授名譽資深大律師陳文敏代表向法庭申請保釋，律政司一方，就由刑事檢控專員梁卓然代表，上訴庭批准戴耀廷保釋，條件是10萬港元保釋金，在報稱地址居住，要交出旅遊證件，沒有法庭批准、不得離開香港。

上訴庭副庭長麥機智指案件被告人數多，上訴時期長，又涉及很多文件，難於今年內處理，審訊將於明年2月24日至26日進行。

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