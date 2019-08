香港機場運作大致回復暢順 示威者離開機場（視頻）

【i-CABLE】

香港機場張貼臨時禁制令,禁止任何人干擾機場正常使用,機場回復正常運作,多名留守的示威者清早亦被勸諭離開,機管局網頁顯示,全日約有50班機取消。

清晨5時許,機管局職員跟留守接機大堂,數名示威者交涉,指法庭已頒布臨時禁制令,機場現在沒有示威區,要求他們離開,示威者之後收拾部份物品,包括一些畫作及示威牌。

機管局早上7時安排清潔工人到場,清理示威者留下的雜物,再放入垃圾車,示威者在旁無阻止,之後離開機場。

至於在離境大堂層的門口,繼續有出入管制措施,旅客要出示護照、有效登機證,才可以進入機場,外圍更擺設了大型水馬。

航空公司登記櫃桌如常服務,大堂有拿頭盔的警員駐守。有旅客覺得管制措施有必要。機管局提醒旅客,最好預留多一點時間,在航班起飛前至少3小時到機場,以免有延誤。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。