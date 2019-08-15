香港機場運作大致回復暢順 示威者離開機場（視頻）

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香港機場張貼臨時禁制令，禁止任何人干擾機場正常使用，機場回復正常運作，多名留守的示威者清早亦被勸諭離開，機管局網頁顯示，全日約有50班機取消。

清晨5時許，機管局職員跟留守接機大堂，數名示威者交涉，指法庭已頒布臨時禁制令，機場現在沒有示威區，要求他們離開，示威者之後收拾部份物品，包括一些畫作及示威牌。

機管局早上7時安排清潔工人到場，清理示威者留下的雜物，再放入垃圾車，示威者在旁無阻止，之後離開機場。

至於在離境大堂層的門口，繼續有出入管制措施，旅客要出示護照、有效登機證，才可以進入機場，外圍更擺設了大型水馬。

航空公司登記櫃桌如常服務，大堂有拿頭盔的警員駐守。有旅客覺得管制措施有必要。機管局提醒旅客，最好預留多一點時間，在航班起飛前至少3小時到機場，以免有延誤。

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