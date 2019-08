【KTSF 劉瑩報導】

東灣Livermore有一間3睡房可負擔獨立屋重新放售。

獨立屋位於Freeda Court 4131號,面積有1,181平方英尺,有3個睡房和1.5個浴室,附帶一個車位的車庫,售價為423,917元。

獨立屋最少3人入住,申請人收入限制方面,3人家庭年收入不得超過112,750元,4人家庭不得超過125,300元,5人家庭不得超過135,300元。

有意者需在網站下載,並填妥預篩選表格,連同信用報告副本電郵或回郵,通過篩選者將獲通知簽約面談,先到先得。

詳情請點擊:http://www.hellohousing.org/stewardship/cityoflivermore/homes/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。