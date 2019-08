特朗普政府發綠卡申請新規定 移民組織澄清外界疑慮（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府週一宣布將對綠卡申請當中有關公共負擔的規定做出改變,引發社區諸多疑慮,多個移民權益關注組織週三召開記者會,對新法例提出說明,並澄清外界的疑慮。

包括華人權益促進會、移民法律資源中心、舊金山市府主掌移民服務,以及社會福利的官員,週三聚集在華人權益促進會,市長布里德也派代表參加,共同譴責特朗普政府的綠卡新政策。

特朗普政府針對綠卡申請者有關公共負擔的新條例,週三早上正式在聯邦登記處刊登,將在60天之後,也就是10月15日實施。

不過舊金山與聖塔克拉拉縣率先就有關條例提出訴訟,市長代表在記者會上宣讀布里德聲明。

布里德出席代表Mason Lee說:”這個訴訟是關於保護我們居民,站出來反對會對我們舊金山民眾有毀滅性影響的政策。”

除了舊金山和聖塔克拉拉縣,移民律師預計會有更多機構會對該法例提出訴訟,該法例10月中是否能實施要看法院的決定。

移民法律資源中心資深律師Erin Quinn說:”他們會試圖阻止法例實施,我們不知道結果會如何,我們會持續觀察,與此同時,最快在10月15日之前不會實施任何改變。”

有市府官員嚴詞抨擊,有關規定打擊移民社區,否定移民的貢獻。

舊金山市府公民參與和移民服務辦公室行政主任Adrienne Pon說:”第45屆政府正意圖要徹底打擊這個國家的多元化、活力以及合法訴訟程序。”

關注人士抨擊,特朗普這項新法例,跟他過去推動邊境執法、掃蕩無證人士等做法吻合,是在攻擊有色人種和移民社區人士,推翻了昔日民權人士爭取到的權利。

華人權益促進會倡議主任馮弘美說:公眾負擔這個詞,是在1882年的移民法律第一次落實的,當時候也是在1882年的排華法,提出有這個公眾負擔,特別打擊低收入跟勞工份子,那麼就是也成立了,我們美國法律是贊成或者排斥哪ㄧ些社會階層人士,現在特朗普總統所提出的公共負擔的這個條例,也是歷史重演,重蹈覆轍的現象。”

也有官員擔心許多移民家庭會因此不去申請福利。

舊金山市府社會服務部公關主任Chandra Johnson說:”我們擔心這個新政策會增加移民社區恐懼和混淆,使得有需要的多元身分家庭無法度日,或是取消註冊福利,或者完全不申請福利。”

華人權益促進會將在下週一再度召開記者會,邀請華裔社區組織,共同宣布為因應該規定對移民社區提供的服務。

