【KTSF】

位於南灣聖荷西的電腦網絡公司思科(Cisco)裁員接近500人。

The Mercury News報道,根據州府的文件顯示,思科在聖荷西辦公室裁員397人,另外在Milpitas辦公室裁員91人,合共488人,當中涉及多個職位,包括大量的工程師和經理,還有部分技術主管。

思科發言人表示,公司過去幾年一直在改革,為了確保公司投資和資源能夠和業務及客戶需求的增長保持一致,而作出決定,並表示公司正和受影響員工接洽,盡可能給他們提供公司內目前開放職位的機會。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。