舊金山華埠再有集會 反對以白蘭命名中央地鐵站（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠中央地鐵站叫什麼名仍然未有定案，消息指，交通局董事會有機會將於下星期的會議上再度表決，一班市民週三再在華埠舉行集會，反對車站命名做”白蘭站”。

華埠商戶、社區僑領、居民及法輪功過百人，週三下午在華埠舉行集會，促請交通局董事會秉承一向的宗旨，不要用人名來命名車站，而為了社區的利益著想，在華埠的車站就應該叫”華埠站”。

華埠商人協會董事李雷綺華（Eva Lee）說：”華埠的含意大於任何一個人，華埠代表我們，代表我們的身分，我們是誰，不只是我們，亦代表我們的祖先，代表所有對華埠有貢獻的人，大家要知道，華埠是華埠，華埠不等於白蘭。”

集會人士在California夾Grant出發，遊行至中華總會館，警方派人開路及護送示威者。

有僑領表示，白蘭的確對社區有貢獻，但她的作為同樣受人非議，一個那麼具爭議性的人物，實在不適合用她的名，就算要命名，都應該命名一個得到社區共識的人。

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說：”白蘭是小幫忙，大破壞，你做十件壞事，做一單好事，都沒有辦法彌補，如果你講到用人名的話，有很多人都未排到她，用孫中山也好，為什麼不用孫中山呢？白蘭算是排第幾。”

中華總商會第一副會長陳傑民表示，雖然有很多人有為中央地鐵出力，但白蘭是從零開始的領頭人，原本的中央地鐵沒有華埠站，都是白蘭爭取得來，80年代開始，白蘭向市府、州府，甚至聯邦政府爭取撥款，現在白蘭已過世，希望在車站上保留一點她所做的貢獻。

陳傑民指，支持與反對的人看這件事的角度都不同，亦沒有分對與錯，一個決定總不能討好所有人，但商會見證了白蘭努力的過程，因此會一直支持”華埠白蘭站”。

今年6月，交通局董事會以3對3未能就命名一事做出決定，市長後來命名新的成員，加入董事局，因此議案最快8月底重新表決。

示威者預計這項議案將於下星期的交通局董事會會議上提出再討論，不過議程其實未定，要到本星期尾才知道會否討論。

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