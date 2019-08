舊金山華埠再有集會 反對以白蘭命名中央地鐵站（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠中央地鐵站叫什麼名仍然未有定案,消息指,交通局董事會有機會將於下星期的會議上再度表決,一班市民週三再在華埠舉行集會,反對車站命名做”白蘭站”。

華埠商戶、社區僑領、居民及法輪功過百人,週三下午在華埠舉行集會,促請交通局董事會秉承一向的宗旨,不要用人名來命名車站,而為了社區的利益著想,在華埠的車站就應該叫”華埠站”。

華埠商人協會董事李雷綺華(Eva Lee)說:”華埠的含意大於任何一個人,華埠代表我們,代表我們的身分,我們是誰,不只是我們,亦代表我們的祖先,代表所有對華埠有貢獻的人,大家要知道,華埠是華埠,華埠不等於白蘭。”

集會人士在California夾Grant出發,遊行至中華總會館,警方派人開路及護送示威者。

有僑領表示,白蘭的確對社區有貢獻,但她的作為同樣受人非議,一個那麼具爭議性的人物,實在不適合用她的名,就算要命名,都應該命名一個得到社區共識的人。

五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢說:”白蘭是小幫忙,大破壞,你做十件壞事,做一單好事,都沒有辦法彌補,如果你講到用人名的話,有很多人都未排到她,用孫中山也好,為什麼不用孫中山呢?白蘭算是排第幾。”

中華總商會第一副會長陳傑民表示,雖然有很多人有為中央地鐵出力,但白蘭是從零開始的領頭人,原本的中央地鐵沒有華埠站,都是白蘭爭取得來,80年代開始,白蘭向市府、州府,甚至聯邦政府爭取撥款,現在白蘭已過世,希望在車站上保留一點她所做的貢獻。

陳傑民指,支持與反對的人看這件事的角度都不同,亦沒有分對與錯,一個決定總不能討好所有人,但商會見證了白蘭努力的過程,因此會一直支持”華埠白蘭站”。

今年6月,交通局董事會以3對3未能就命名一事做出決定,市長後來命名新的成員,加入董事局,因此議案最快8月底重新表決。

示威者預計這項議案將於下星期的交通局董事會會議上提出再討論,不過議程其實未定,要到本星期尾才知道會否討論。

