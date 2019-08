中國武警進入深圳灣體育中心 美國務院籲北京尊重香港自治

【i-CABLE】

美國國務院關注有報道指,大批武警集結在香港邊境,呼籲北京尊重香港的高度自治。美國有線新聞網絡就拍攝到多名武警進入深圳灣體育中心,聲稱正在執行任務。

美國有線新聞網絡週三晚上拍攝到,多名內地武警手持防暴盾牌及警棍,進入深圳灣體育中心,多輛武警車輛亦陸續駛入,武警告知現場記者,他們正在執行任務,暫時留在體育中心內。

內地網民早前推測,他們是參與廣東公安夏季大練兵,但有美國官員認為是因應香港連串示威活動部署,相信只為恫嚇示威者,暫時未到迫使北京派武警到香港的臨界點。

美國國務院亦深切關注報道,又稱香港連串示威反映港人對高度自治受侵蝕的廣泛擔憂,再次呼籲各方克制,敦促北京恪守承諾,容許香港實行高度自治,強調任何對高度自治的侵蝕,將危及香港長久以來在國際事務上的特殊地位。

國務院又更新對香港的旅遊警示,維持在需要提高警惕的第二級別,指香港出現內亂,包括在機場等地方的示威活動大多數和平,但部份變成對抗或暴力衝突,警方採用包括施放催淚煙等人群控制措施,而示威情況可能持續。

日本外務省亦就前往香港發布一級危險提醒,建議國民注意安全,是香港回歸後首次發出。

加拿大外長方慧蘭呼籲,前往或居住香港的國民保持謹慎。法國外長勒德里昂呼籲香港各界尤其是特區政府恢復對話,尋求和平解決這場危機。

