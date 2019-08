【KTSF】

東灣Walnut Creek警方正在追緝3名女疑犯,她們涉嫌週日在市內一間蘋果專門店(Apple Store)偷走16個iPhone手機。

警方稱,3名女疑犯步入店內後,搶走16個iPhone手機,之後登上一輛銀色四門本田Civic汽車逃離現場,司機是男性。

有任何線索的民眾,請電郵往:[email protected]

