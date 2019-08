美國押後向中國進口電子產品和成衣玩具加徵關稅

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府決定,原定9月1日開始向3,000億美元入口中國貨品加關稅10%的措施,將當中部份貨品押後到12月中才加關稅,受惠的包括電子產品和成衣玩具等。

原定9月1日開始加關稅10%的3,000億美元入口中國貨品,涵蓋大部份消費產品,但美國貿易代表辦公室週二宣佈,基於健康、安全和國家安全考慮的因素,決定從這批徵稅名單中剔除某些項目,當局將會評估那些項目不用加徵關稅。

貿易代表辦公室也宣佈,將當中部份入口中國貨品押後到12月15日才加關稅,當中受惠的包括手機、桌面電腦、電子遊戲控制器、電腦屏幕、鞋類、體育用品儀器、煙花、嬰兒用品,以及部份玩具和成衣等產品。

特朗普總統表示,押後加關稅主要是因為避免對聖誕購物季節造成衝擊。

此外,中國商務部表示,副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長Steve Mnuchin通過電話,雙方同意兩星期內再談。

