【KTSF 古琳嘉報導】

今年5月舊金山市中心發生一宗槍擊案,造成兩名男子受傷,有生命危險,舊金山警方週二公布一名可能是嫌疑人的照片,呼籲民眾提供線索。

警方透過監視錄像,截取到可能是疑犯的照片,供民眾指認。

警方表示,今年5月24日下午1點半左右接報稱,在南市場街,6街夾Mission街附近發生一宗槍擊案,兩名分別是23歲和50歲男子受槍傷,送醫後有生命危險。

警方調閱附近監視錄影畫面,發現這名男子可能就是槍手,呼籲民眾提供線索,電話:(415) 575-4444,或是發簡訊到TIP411給警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。