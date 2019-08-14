香港機場連續兩天取消航班 灣區旅客有否受影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港機管局在星期一及星期二連續兩日取消數百來往航班，週二在舊金山國際機場前往香港的旅客，有沒有受到影響呢？

舊金山國際機場每日起碼有十多班航班飛往香港，香港機場癱瘓一天後，陸續恢復服務。

聯合航空及新加玻航空週二由舊金山飛往香港的航班正常服務，而國泰航空兩班週二凌晨起飛的航班取消，兩班下午起飛的航班就如期出發。

來自澳門的伍先生與家人來灣區旅遊，原本週二凌晨回程，不過碰巧遇上示威，被逼租酒店，在舊金山過多一晚。

伍先生說：”我們本來是凌晨兩時回去，現在就遲了12個小時，變了週二中午兩時才回去，我們要自己訂酒店住多一晚，我們住酒店，食飯，用多了很多錢，住酒店都貴，這樣要住一晚，要幾千元。”

蔡小姐與伍先生搭同一班機去香港，她表示，示威對她的行程沒有影響，只是週二的航班大約延遲一小時起飛。

蔡小姐說：”我就很幸運，我在東涌住，所以不怕不方便，可能會等久一些，（記者：會不會覺得有危險），危險我覺得不會有，因為在機場。”

亦有香港居民3日前從香港來到灣區，她表示，在她眼中，香港的示威絕大部分都是和平進行，亦有人指，示威中夾雜著暴力的行為，很難去評定誰是誰非。

有旅客說：”示威者當然是有點暴力，但我認為警察是用一個不對等的暴力去對待示威者，所以希望政府可以正視問題。”

蔡小姐說：我覺得其實可以有空間去發表意見是很重要，不可以只是用黑白兩面看，因為有些去示威的，成分可能不是太好，但有些是比較平靜，亦不可以混為一談。”

台灣居民吳先生說：”我贊成，我台灣人，所以我贊成，可是不要太極端吧，訴求一些理念是可以的，可是不要到太極端，不到擾民的話，問題是不大。”

香港的示威持續，近來購買了機票前往香港的旅客，要密切留意航空公司的通知，或者可以上到航空公司的網站查詢航班的狀態。

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