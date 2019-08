香港機場連續兩天取消航班 灣區旅客有否受影響（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港機管局在星期一及星期二連續兩日取消數百來往航班,週二在舊金山國際機場前往香港的旅客,有沒有受到影響呢?

舊金山國際機場每日起碼有十多班航班飛往香港,香港機場癱瘓一天後,陸續恢復服務。

聯合航空及新加玻航空週二由舊金山飛往香港的航班正常服務,而國泰航空兩班週二凌晨起飛的航班取消,兩班下午起飛的航班就如期出發。

來自澳門的伍先生與家人來灣區旅遊,原本週二凌晨回程,不過碰巧遇上示威,被逼租酒店,在舊金山過多一晚。

伍先生說:”我們本來是凌晨兩時回去,現在就遲了12個小時,變了週二中午兩時才回去,我們要自己訂酒店住多一晚,我們住酒店,食飯,用多了很多錢,住酒店都貴,這樣要住一晚,要幾千元。”

蔡小姐與伍先生搭同一班機去香港,她表示,示威對她的行程沒有影響,只是週二的航班大約延遲一小時起飛。

蔡小姐說:”我就很幸運,我在東涌住,所以不怕不方便,可能會等久一些,(記者:會不會覺得有危險),危險我覺得不會有,因為在機場。”

亦有香港居民3日前從香港來到灣區,她表示,在她眼中,香港的示威絕大部分都是和平進行,亦有人指,示威中夾雜著暴力的行為,很難去評定誰是誰非。

有旅客說:”示威者當然是有點暴力,但我認為警察是用一個不對等的暴力去對待示威者,所以希望政府可以正視問題。”

蔡小姐說:我覺得其實可以有空間去發表意見是很重要,不可以只是用黑白兩面看,因為有些去示威的,成分可能不是太好,但有些是比較平靜,亦不可以混為一談。”

台灣居民吳先生說:”我贊成,我台灣人,所以我贊成,可是不要太極端吧,訴求一些理念是可以的,可是不要到太極端,不到擾民的話,問題是不大。”

香港的示威持續,近來購買了機票前往香港的旅客,要密切留意航空公司的通知,或者可以上到航空公司的網站查詢航班的狀態。

