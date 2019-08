受延誤乘客從香港抵舊金山 大多數支持示威者訴求（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港機場連續多天因示威者集會而取消航班,週二下午有一班航班由香港飛抵舊金山,乘客當中,不少因為受示威的影響改乘週二的航班,有人更加在香港機場逗留了30個小時。

原定中午12時15分到達的航班,近兩時才見到乘客步出禁區,Mike在香港機場滯留了30小時才上到飛機,他表示,當時他見到的示威者是和平表達意見,雖然後來的行動升級,但他都理解示威者的行動。

Mike說:”我來這裡的航班被取消,所以我要重新預定12小時後的航班,(你留在機場12小時?)我在機場總共逗留了30小時,(你有覺得不高興嗎?)我不算太不滿,我同情香港的遭遇。”

Mike並不是唯一一個滯留的乘客,羅先生原本乘搭香港時間週一晚上6時的飛機,後來同樣因為示威航班被取消了。

羅先生說:”我去到的時候,接機的位置有人示威,因為我在二樓看不到,(算不算有影響你?)週二沒有,我週一就有,週一我班機是晚上6時多,取消了,雖然去到機場,亦要離開,(有沒有覺得示威影響到你?)一點吧,但影響不是太大,示威可以接受,他們都有他們的訴求。”

另一名旅客李太太說:”因為它取消了我們班機,然後很快就安排另一班給我們,我們不需要等,他們預先告訴我,(有沒有不滿意?)可以,都很滿意。”

消息指,香港的示威者號召8月17日星期六發動全港大罷工,而灣區這裏亦有回應。

為了響應香港示威者的行動,灣區的北加州香港會號召市民在本週六,即是8月17日去到舊金山Embarcadeo廣場,舉行一場聲援香港譴責警察暴力的集會。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。