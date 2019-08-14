受延誤乘客從香港抵舊金山 大多數支持示威者訴求（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

香港機場連續多天因示威者集會而取消航班，週二下午有一班航班由香港飛抵舊金山，乘客當中，不少因為受示威的影響改乘週二的航班，有人更加在香港機場逗留了30個小時。

原定中午12時15分到達的航班，近兩時才見到乘客步出禁區，Mike在香港機場滯留了30小時才上到飛機，他表示，當時他見到的示威者是和平表達意見，雖然後來的行動升級，但他都理解示威者的行動。

Mike說：”我來這裡的航班被取消，所以我要重新預定12小時後的航班，（你留在機場12小時？）我在機場總共逗留了30小時，（你有覺得不高興嗎？）我不算太不滿，我同情香港的遭遇。”

Mike並不是唯一一個滯留的乘客，羅先生原本乘搭香港時間週一晚上6時的飛機，後來同樣因為示威航班被取消了。

羅先生說：”我去到的時候，接機的位置有人示威，因為我在二樓看不到，（算不算有影響你？）週二沒有，我週一就有，週一我班機是晚上6時多，取消了，雖然去到機場，亦要離開，（有沒有覺得示威影響到你？）一點吧，但影響不是太大，示威可以接受，他們都有他們的訴求。”

另一名旅客李太太說：”因為它取消了我們班機，然後很快就安排另一班給我們，我們不需要等，他們預先告訴我，（有沒有不滿意？）可以，都很滿意。”

消息指，香港的示威者號召8月17日星期六發動全港大罷工，而灣區這裏亦有回應。

為了響應香港示威者的行動，灣區的北加州香港會號召市民在本週六，即是8月17日去到舊金山Embarcadeo廣場，舉行一場聲援香港譴責警察暴力的集會。

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