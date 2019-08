舊金山女子在住所大堂被無家可歸者襲擊

【KTSF】

舊金山Embarcadero上週日凌晨發生一宗襲擊案,一名女子在住所大樓大堂,被一名無家可歸者襲擊,而該公寓大樓正正就在極具爭議、準備興建的海傍無家可歸者支援中心的旁邊。

事發在上週日凌晨1點40分,受害人回到公寓大樓Watermark,在大堂門前遇見一名她形容是精神有問題的無家可歸男子。

該男子突然說大樓保安是一個機械人,要求受害人開門進入大樓,殺掉保安去贏得受害人信任,然後又要求受害人交出鑰匙、錢包和手機。

當時疑犯抓住受害人的雙腿,阻止她進入大樓內,受害人掙扎了5分鐘逃脫進入大樓內,她手指和手腕受輕傷。

大樓保安在襲擊之前已經報警,警員約30分鐘後才到場。

本地五號台引述警方,指當時警員去了處理附近一宗家暴案件,而且上週末警員人手不足,25歲的疑犯其後在附近被捕。

市府無家可歸者部門表示,除非法官決定暫停海旁無家可歸者支援中心的計劃,否則中心預計將在年底落成。

