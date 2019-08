【KTSF】

費城多名警員週三下午被人開槍擊中受傷,暫時未知傷勢如何。

費城警方指出,事發於Nicetown地區,至少一名疑犯向警員開槍,尚局尚未透露詳情。

據NBC電視新聞台報導,共有5名警員中槍受傷。

從當地電視台拍攝的現場畫面可見,有疑似受傷警員由警車接走離開,另外兩名警員抱著一名男子,把他送上警車後座。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。