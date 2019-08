【KTSF】

南灣聖荷西市通過一項新的法令,禁止房東歧視使用Section 8第八段房屋補助券的租客,這個法令通過,將使低收入戶更容易找到租屋。

在這項新法令下,未來房東不能因為租客使用第八段房屋補助券而拒絕租客租屋,但房東仍然可以依據租客的信用紀錄和犯罪紀錄等,來評估是否出租房屋給租客。

法令引起房東不滿,認為法令對房東帶來財政負擔,因為相關單位要經政府人員檢查通過,才可以出租給第八段房補助券持有人,這個行政程序需時數星期,令房東損失租金收入。

