高溫天氣續籠罩灣區 週三定為愛惜空氣日（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區天氣本週持續炎熱，灣區空氣素質管理局也再度將週三定為愛惜空氣日。

灣區空氣質素管理局將週三定為愛惜空氣日，這是連續第二個愛惜空氣日，也是今年夏季的第9個。

當局表示，灣區上空有一股高氣壓，一些地區氣溫會超過華氏100度，特別是東灣和南灣。

國家氣象局發出預警，北灣山區、Santa Clara山谷地區，包括聖荷西、内陸及南灣山谷地區、東灣山區將會炎熱，從週三上午11點到週四晚上8點。

當局呼籲民衆，在炎熱天氣多喝水，在戶外活動的話，該找時間乘涼，並注意寵物、孩子和年長人士的安全。

煙霧彌漫、風勢弱，使得空氣素質不好，一些人會感覺喉嚨不適或不暢順等，特別對有呼吸或心臟疾病的人，還有年長人士和孩童。

當局表示，車是造成空氣污染的罪魁禍首，所以建議灣區民衆減少開車，改用公共交通工具。

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