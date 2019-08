灣區熱浪持續 內陸多市氣溫料升至華氏106度

【i-CABLE】

熱浪侵襲灣區,週三的氣溫再被推高,內陸部分地區會出現過百度高溫,國家氣象局發出酷熱天氣警示,週三灣區哪個城市最熱?

國家氣象局預測,內陸城市例如Concord、Walnut Creek、Pleasanton等城市最熱,會錄得華氏106度的高溫,Livermore會有104度。

氣象局對北灣山區、Santa Clara山谷地區,包括聖荷西、内陸及南灣山谷地區、東灣山區發出酷熱天氣警示,由週三早上11點至週四晚上8點生效。

當局呼籲民衆,在炎熱天氣多喝水,避免在戶外活動,並注意寵物、孩子和年長人士的安全。

由於天氣炎熱,Contra Costa縣及Santa Clara縣未來兩天會開放避暑中心供市民使用,詳情可上相關縣政府網站查詢。

另外,灣區空氣質素管理局將週三定為愛惜空氣日,是今年夏季的第9個。

