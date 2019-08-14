灣區熱浪持續 內陸多市氣溫料升至華氏106度

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熱浪侵襲灣區，週三的氣溫再被推高，內陸部分地區會出現過百度高溫，國家氣象局發出酷熱天氣警示，週三灣區哪個城市最熱？

國家氣象局預測，內陸城市例如Concord、Walnut Creek、Pleasanton等城市最熱，會錄得華氏106度的高溫，Livermore會有104度。

氣象局對北灣山區、Santa Clara山谷地區，包括聖荷西、内陸及南灣山谷地區、東灣山區發出酷熱天氣警示，由週三早上11點至週四晚上8點生效。

當局呼籲民衆，在炎熱天氣多喝水，避免在戶外活動，並注意寵物、孩子和年長人士的安全。

由於天氣炎熱，Contra Costa縣及Santa Clara縣未來兩天會開放避暑中心供市民使用，詳情可上相關縣政府網站查詢。

另外，灣區空氣質素管理局將週三定為愛惜空氣日，是今年夏季的第9個。

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