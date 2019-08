香港有示威者用索帶將環時記者綁於行李車（視頻）

【i-CABLE】

香港機場週二晚的示威集會再次演變成衝突,在另一波衝突,是有示威者將內地《環球時報》一名記者用索帶綁於行李車上,又用腳踢,最後由立法會議員調停,事主送院。

晚上11時許,該名內地男記者在機場被示威者包圍,當時他身穿反光背心,被示威者按下,有人問他是誰,他被搜袋、物品散落一地,有人民幣、多張內地銀行卡,雙程證、香港警務人員卡片和一張環球時報姓趙的記者卡片,還有一件淺藍色印有”我愛香港警察”的 T 恤,男子之後被人用索帶綁著雙手,坐在行李車上,他的中國護照被拿出展示。

立法會議員張超雄和郭家麒大約11時50分到場調停,雙手仍被索著,被強光照射,男子倒在地上,有示威者用腳踢,議員、記者和一些示威者喝止,救護員到場,用了3分鐘將他送上救護車。

有示威者事後解釋男子沒有表明是記者。

