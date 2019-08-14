香港警方指警員拔槍做法正確 英勇果斷（視頻）

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週二晚香港機場首輪衝突，有內地人被懷疑是公安，被示威者包圍數小時，救護員到場想接走事主亦被阻攔，防暴警察到場後，有警員被示威者推撞，拔出配槍，警方解釋當時警員生命受威脅，拔槍是保護自己，做法正確、英勇、果斷。

警方週二晚10時許，開始在機場驅散示威者，一名警員按下一名女子，隨即被示威者包圍，逼到一邊，他舉起配槍，之後跌下，要由同袍攙扶。警方在記者會解釋，警員有必要拔槍。

週二機場的衝突由傍晚開始，示威者懷疑一名內地人是公安，將他包圍，有示威者取索帶想綁著他，其他示威者及機場保安阻止，該男子的物件散滿地上，有木棍、內地身份證等，救護員到場後，未能將男子送走，當時是九時多，警方到場協助，出動防暴警察，身穿特殊制服機場特警無配戴委任證奉召到場。

警方指在機場行動中，沒有任何警員喬裝示威者，衝突中拘捕5人，警方形容示威者極端暴力，並且可能構成非法禁錮內地男子，警方會嚴正執法、追究到底。

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