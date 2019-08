香港警方指警員拔槍做法正確 英勇果斷（視頻）

【i-CABLE】

週二晚香港機場首輪衝突,有內地人被懷疑是公安,被示威者包圍數小時,救護員到場想接走事主亦被阻攔,防暴警察到場後,有警員被示威者推撞,拔出配槍,警方解釋當時警員生命受威脅,拔槍是保護自己,做法正確、英勇、果斷。

警方週二晚10時許,開始在機場驅散示威者,一名警員按下一名女子,隨即被示威者包圍,逼到一邊,他舉起配槍,之後跌下,要由同袍攙扶。警方在記者會解釋,警員有必要拔槍。

週二機場的衝突由傍晚開始,示威者懷疑一名內地人是公安,將他包圍,有示威者取索帶想綁著他,其他示威者及機場保安阻止,該男子的物件散滿地上,有木棍、內地身份證等,救護員到場後,未能將男子送走,當時是九時多,警方到場協助,出動防暴警察,身穿特殊制服機場特警無配戴委任證奉召到場。

警方指在機場行動中,沒有任何警員喬裝示威者,衝突中拘捕5人,警方形容示威者極端暴力,並且可能構成非法禁錮內地男子,警方會嚴正執法、追究到底。

