香港機場示威者包圍內地人 警員一度舉槍（視頻）

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週二晚有內地人被懷疑是公安，在香港機場被示威者包圍數小時，救護員到場想接走事主，亦被阻攔，防暴警察之後出動，與示威者爆發衝突，有警員一度舉起配槍，衝突中5名男子被捕，涉非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等，事件中兩名警員受傷。

晚上6時多，示威者在近機鐵站出口圍著一名內地人理論，有示威者取索帶想綁著他，其他示威者及機場保安阻止，示威者將男子的物件倒在地上，見到有木棍，該男子的內地身份證及信用卡，搜尋後認為他是公安，部份人檢查他手機照片。

擾攘近3小時，到晚上9時，人群由機鐵站迫到上層登機櫃位，救護員到場，部份示威者嘗試擋開，但亦有人迫過來，場面混亂。

到晚上10時45分，救護員將男子放上擔架床，但仍然被包圍，同一時間、軍裝警員到場，警方指入內不是清場，有人用鐳射筆照向警察，擔架床離開客運大樓，示威者跟著衝出去，阻止救護車離開，大批防暴警察到場，他們返回警車時，有人向警員丟雜物，警方多次從車上噴胡椒噴霧，示威者打有警員的車窗，車窗爆裂。

同一時間、在大樓入口，一名警員進入按下一名女子，隨即被示威者包圍，逼到一邊，他舉槍，之後跌下，要由同袍攙扶，速龍小隊到場驅散，有示威者血流披面，警方制服了部份示威者，並帶上警車。

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