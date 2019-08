香港機場示威者包圍內地人 警員一度舉槍（視頻）

【i-CABLE】

週二晚有內地人被懷疑是公安,在香港機場被示威者包圍數小時,救護員到場想接走事主,亦被阻攔,防暴警察之後出動,與示威者爆發衝突,有警員一度舉起配槍,衝突中5名男子被捕,涉非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等,事件中兩名警員受傷。

晚上6時多,示威者在近機鐵站出口圍著一名內地人理論,有示威者取索帶想綁著他,其他示威者及機場保安阻止,示威者將男子的物件倒在地上,見到有木棍,該男子的內地身份證及信用卡,搜尋後認為他是公安,部份人檢查他手機照片。

擾攘近3小時,到晚上9時,人群由機鐵站迫到上層登機櫃位,救護員到場,部份示威者嘗試擋開,但亦有人迫過來,場面混亂。

到晚上10時45分,救護員將男子放上擔架床,但仍然被包圍,同一時間、軍裝警員到場,警方指入內不是清場,有人用鐳射筆照向警察,擔架床離開客運大樓,示威者跟著衝出去,阻止救護車離開,大批防暴警察到場,他們返回警車時,有人向警員丟雜物,警方多次從車上噴胡椒噴霧,示威者打有警員的車窗,車窗爆裂。

同一時間、在大樓入口,一名警員進入按下一名女子,隨即被示威者包圍,逼到一邊,他舉槍,之後跌下,要由同袍攙扶,速龍小隊到場驅散,有示威者血流披面,警方制服了部份示威者,並帶上警車。

