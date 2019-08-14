香港機場張貼臨時禁制令 禁任何人干擾機場運作（視頻）

【i-CABLE】

香港機場週二的示威集會再次演變成衝突，兩名內地人，包括一名《環球時報》記者先後被示威者包圍，並用索帶綑綁、阻止離開，防暴警察一度到場。香港機場管理局週三下午張貼臨時禁制令，禁止干擾機場正常使用，必須在接機大堂指定地方示威，但機管局指現時無劃出指定示威區，旅客要進入客運大樓，要持有24小時內離港機票或登機證。

執達吏約下午2時半到機場張貼臨時禁制令，包括3幅機場的圖則，列出接機大堂這兩個黃色位置，是唯一可示威的指定地方，臨時禁制令指機管局可取消或縮小示威區。

機管局就指現時並無劃出指定示威區，即是所有地方都不可以示威，但在接機大堂多處地方，仍然見到有示威者，禁制令一出，有戴口罩的人嘗試進入機場，機管局職員要他們立即離開，警方沿途戒備。

禁制令有效日期至本月23日下星期五，禁止任何人、個人或與他人一起非法及有意圖阻礙或干擾機場正常使用，亦不可以阻礙機管局職員或工作人員執行職務，不可以煽動、協助或教唆任何人違反禁令，要進入離境大堂，只可以是旅客或得到機管局或機場保安批准，在機場遊蕩而無合理原因，將違反機場管理局附例，機管局同時間實施進出管制安排。

在一號及二號客運大樓，離港層落客區、機場快綫月台等設立進出檢查點，在一號客運巴士總站出入口，機管局用鐵馬分隔開出口及入口，要進入的人都要被檢查登機證，以及旅遊證件，亦見到多了職員指示旅客，機場員工亦要持證才可進入大樓，接機及送機按情況處理。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。