香港機場張貼臨時禁制令 禁任何人干擾機場運作（視頻）

香港機場週二的示威集會再次演變成衝突,兩名內地人,包括一名《環球時報》記者先後被示威者包圍,並用索帶綑綁、阻止離開,防暴警察一度到場。香港機場管理局週三下午張貼臨時禁制令,禁止干擾機場正常使用,必須在接機大堂指定地方示威,但機管局指現時無劃出指定示威區,旅客要進入客運大樓,要持有24小時內離港機票或登機證。

執達吏約下午2時半到機場張貼臨時禁制令,包括3幅機場的圖則,列出接機大堂這兩個黃色位置,是唯一可示威的指定地方,臨時禁制令指機管局可取消或縮小示威區。

機管局就指現時並無劃出指定示威區,即是所有地方都不可以示威,但在接機大堂多處地方,仍然見到有示威者,禁制令一出,有戴口罩的人嘗試進入機場,機管局職員要他們立即離開,警方沿途戒備。

禁制令有效日期至本月23日下星期五,禁止任何人、個人或與他人一起非法及有意圖阻礙或干擾機場正常使用,亦不可以阻礙機管局職員或工作人員執行職務,不可以煽動、協助或教唆任何人違反禁令,要進入離境大堂,只可以是旅客或得到機管局或機場保安批准,在機場遊蕩而無合理原因,將違反機場管理局附例,機管局同時間實施進出管制安排。

在一號及二號客運大樓,離港層落客區、機場快綫月台等設立進出檢查點,在一號客運巴士總站出入口,機管局用鐵馬分隔開出口及入口,要進入的人都要被檢查登機證,以及旅遊證件,亦見到多了職員指示旅客,機場員工亦要持證才可進入大樓,接機及送機按情況處理。

