全球經濟或走向衰退 華爾街股市現恐慌性拋售

【KTSF 張麗月報導】

美國債市利率”倒掛”情況嚴重,預示全球經濟走向衰退,拖累華爾街股市週三出現恐慌性拋售,美股主要指數週三大跌接近或超過3%,30年期債息跌至破紀錄新低。

美股又出現震盪,過去兩天,股市跌完又反彈回升之後,週三就大幅波動,收市時,道瓊斯大跌800點,Nasdaq急跌242點,S&P500就下跌85點,這些主要指數的跌幅接近或超過3%。

股市大跌的原因,除了有美中貿易戰的因素外,德國第二季經濟呈現收縮,中國7月份工業總產量增長是17年來最疲弱,因此投資者擔心,全球經濟走向衰退,資金明顯從風險較高的股市轉到美國債市避險,也反映出投資者對經濟前景信心下降,以致30年期債息更一度推低至2.018厘的破紀錄新低。

其實在過去幾個月,債市收益率已經出現”倒掛”,即短期債息還高過長期債息,而關鍵指標兩年期和十年期債息,今天一度正式出現”倒掛”,是12年來首次的現象,十年期債息跌到1.58厘,現時3個月至十年期債息全部跌破兩厘以下。

美國債市收益率雖然急跌,但仍然高過其他先進國家,好像日本和大部份歐洲國家的債市就出現負利率,因此全球的投資者湧到美國債市,從而推高美債價格,令到債息下跌。

有投資專家表示,不論現時進入衰退與否,都不是一個好現象,股市劇烈波動就是一個證明。

許多交易員和分析師都希望聯儲局更進一步干預金融市場,以確保美國經濟持續擴張。

從聯邦基金期貨顯示,下個月減息半厘的機會現時增加到接近20%,週二這個機率只有4%。

對當前的經濟情況,特朗普總統也有感言,他週三發推文說,聯儲局加息得太快,現時就減息得太慢。

