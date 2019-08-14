全球經濟或走向衰退 華爾街股市現恐慌性拋售

【KTSF 張麗月報導】

美國債市利率”倒掛”情況嚴重，預示全球經濟走向衰退，拖累華爾街股市週三出現恐慌性拋售，美股主要指數週三大跌接近或超過3%，30年期債息跌至破紀錄新低。

美股又出現震盪，過去兩天，股市跌完又反彈回升之後，週三就大幅波動，收市時，道瓊斯大跌800點，Nasdaq急跌242點，S&P500就下跌85點，這些主要指數的跌幅接近或超過3%。

股市大跌的原因，除了有美中貿易戰的因素外，德國第二季經濟呈現收縮，中國7月份工業總產量增長是17年來最疲弱，因此投資者擔心，全球經濟走向衰退，資金明顯從風險較高的股市轉到美國債市避險，也反映出投資者對經濟前景信心下降，以致30年期債息更一度推低至2.018厘的破紀錄新低。

其實在過去幾個月，債市收益率已經出現”倒掛”，即短期債息還高過長期債息，而關鍵指標兩年期和十年期債息，今天一度正式出現”倒掛”，是12年來首次的現象，十年期債息跌到1.58厘，現時3個月至十年期債息全部跌破兩厘以下。

美國債市收益率雖然急跌，但仍然高過其他先進國家，好像日本和大部份歐洲國家的債市就出現負利率，因此全球的投資者湧到美國債市，從而推高美債價格，令到債息下跌。

有投資專家表示，不論現時進入衰退與否，都不是一個好現象，股市劇烈波動就是一個證明。

許多交易員和分析師都希望聯儲局更進一步干預金融市場，以確保美國經濟持續擴張。

從聯邦基金期貨顯示，下個月減息半厘的機會現時增加到接近20%，週二這個機率只有4%。

對當前的經濟情況，特朗普總統也有感言，他週三發推文說，聯儲局加息得太快，現時就減息得太慢。

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