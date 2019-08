《環球時報》記者付國豪指沒違法 不應受暴力對待

【i-CABLE】

《環球時報》記者付國豪週三早上已經出院,他指自己當時遵守了所有市民的要求,沒有違法和引起爭議,覺得自己不應該受到暴力對待。而在繼續討論之前,有線中國組嘗試重組案情,究竟他在被發現一刻是如何應對,有否表露自己記者身份,示威者又是如何才知道他是《環球時報》記者呢?

付國豪在機場被人圍堵的時候,身上穿著反光背心,在場的示威者質疑他的記者身份,要求他出示記者證,示威者從他的袋中找到一件印有”我愛香港警察”的淺藍色T恤、雙程證、一張《環球時報》姓趙的記者卡片等等,但就是沒有他的記者證。

有網民發現他和一名《環球時報》的記者同名同姓,有線中國組在查詢內地記者身份的官方網頁查閱不到有付國豪登記的紀錄,而《環球時報》總編輯胡錫進的資料則能找到,胡錫進回覆有線中國組查詢時,再三強調付國豪是旗下的記者,胡錫進又為付國豪當時,沒有表明記者身份辯解。

付國豪最早為《環球時報》報道的新聞,最早翻查到的是去年7月,過去他主要報道台灣及香港的新聞。

根據內地《新聞記者證管理辦法》新聞採編人員,從事新聞採訪工作,必須持有新聞記者證,並主動向採訪對象出示,被採訪人以及社會公眾有權對記者的採訪活動予以監督,可以通過全國新聞記者證管理及核驗網絡系統等途徑核驗記者證、記者身份,並對記者的違法行為予以舉報。

中國記協就發表聲明譴責暴力行為,又指對付國豪表達崇高敬意。

