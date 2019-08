美國同意延後向3千億元中國貨加徵關稅

【i-CABLE】

中美經貿官員通電話,美國宣布向部份中國貨品,包括手機及電腦等加徵一成關稅的措施,延遲至12月中實施。

原定9月1日,美國會對餘下3,000億美元中國貨品加徵一成關稅,一通電話後再有改變。

中國商務部公布副總理劉鶴應約,與美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽通話,向美方加徵關稅做法提出嚴正交涉,雙方商定未來兩周內再次通話。

特朗普總統其後在社交網站發文,再次批評中國未有兌現採購大量農產品的承諾,但期望今次中方會採取積極行動。

美國貿易代表署宣布向中國的手提電話、手提電腦、特定玩具、鞋履等產品,延遲至12月15日才徵稅,有部份與健康及國家安全相關商品則會從關稅清單中剔除。

中美貿易戰升級,源於特朗普於月初突然公布向中國商品全面徵稅,並將中國列為匯率操縱國,及表明進一步制裁華為。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。