聯合國籲港府調查執法人員射催淚氣體是否違國際法

【i-CABLE】

聯合國人權理事會呼籲港府克制,調查是否有執法人員以違反國際法的方式,向示威者發放催淚氣體。

聯合國人權事務高級專員發聲明,指有證據顯示香港執法人員以違反國際法的方式,使用催淚彈等低致命武器,呼籲香港當局克制。

澳洲總理莫里森亦呼籲和平解決問題,對於港澳辦星期一指香港的激進示威者攻擊警察,”恐怖主義”苗頭開始出現,他不認同。

美國國務院譴責暴力行為,稱示威活動反映港人擔憂自治權受蠶蝕,呼籲北京恪守承諾,讓香港實行高度自治。

美國國家安全顧問博爾頓在英國與首相約翰遜討論香港問題,首相府表示非常關注近日暴力事件,呼籲各方冷靜。

博爾頓否認中方指控有美國外交官是本港示威的”幕後黑手”,形容說法荒謬。

中國駐日內瓦代表團新聞發言人,批評人權理事會的聲明罔顧事實,就涉港問題發表錯誤言論,干涉香港事務和中國內政,向暴力違法分子發出錯誤信號,對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人又稱,香港警隊在止暴制亂方面表現的專業克制及貢獻有目共睹。

對於多名美國議員評論香港局勢,中國外交部批評美方一再否認香港的暴力事件與美國有關,又稱美國議員的言論顛倒黑白,強調美方無權亦無資格對香港事務說三道四。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。